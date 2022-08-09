Abdülhamid Han'ın görev yeri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Yörükler-1 kuyusunda görev yapacağını açıkladı. Kuyu, Antalyanın ilçesi olan Gazipaşa'nın 55 kilometre uzaklığında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür."

"(Doğal gaz aramaları) 4 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız."

"Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz"

"Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur."

"Abdülhamid Han Gemimizi, Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız."

"Yörükler-1 kuyusu, Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır."