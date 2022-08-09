Abdülhamid Han ilk görevine bugün çıkacak!

Dünyada sayılı sondaj gemileri arasında bulunan Abdülhamid Han sondaj gemisi, ilk görevi olan hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Abdülhamid Han'ın ilk görevine çıkmasına saatler kaldı.

Gemi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak. Türkiye’nin 4'üncü sondaj gemisi, hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılacak.

Abdülhamid Han Yunan basınında yer buldu.

Yunan Ta Nea gazetesi, Abdülhamid Han sondaj gemisini 'Türkiye'nin en güçlü ve modern gemisi' olarak tanımladı.

Yunanistan merkezli Atina 984, "Türk sondaj kulesi 9 Ağustos'tan itibaren Akdeniz'de" manşetiyle verdiği haberde, geminin 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabildiğine dikkat çektiler.

Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çekiyor.

238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından açıklama yaptı

Dönmez, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun" dedi.