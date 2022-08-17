Abdülhamid Han gemisi ilk sondajına başladı!

Bakan Dönmez, sosyal medya hesabından, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Geminin son durumuna ilişkin bilgi veren Dönmez, paylaşımında "Abdülhamid Han sondaj gemimiz Yörükler-1 kuyusunda bugün ilk sondajına başladı. Karadeniz'in sevincini bu kez Akdeniz'deki yeni müjdelerle yaşatmaya kararlıyız. Mühendislerimizin alın teri ve milletimizin duasıyla gemimizin bahtı açık, sondajı bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından uğurlanmıştı

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle, 9 Ağustos'ta ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusu uğurlanmıştı.

Bakan Dönmez, geminin 10 Ağustos'ta görev yerine ulaştığını bildirmişti.