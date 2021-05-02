ABD'nin Newark şehrinde kadın polisler başörtüleriyle görev yapabilecek

Amerika Birleşik Devletlerinde bir şehirde daha kadın polislere başörtülü olarak çalışma hakkı tanındı.

Gelişme, New Jersey eyaletine bağlı Newark kentinde yaşandı. Söz konusu karar, bir polis memurunun görev başında başörtüsünü takmak için izin istemesi üzerine alındı.

Karara göre başörtüsünün üniformanın rengiyle uyumlu olması, resmi kıyafet üzerindeki herhangi bir armayı kapatmaması ve üzerine kask takılabilir olması gerekiyor.

Başörtüsü özgürlüğü sınırlı

Newark'ta daha önce de başka dinlere mensup polis memurlarına benzer haklar tanınmıştı. Şehir, ülkede Müslümanların ve Sihlerin inançları gereği sakal bırakmasına izin veren ilk yer olma özelliğini taşıyor.

Amerika Birleşik Devletlerinde sınırlı sayıda şehirde, kadın polisler başörtüsü takabiliyor. Bu kentlerin başında New York, Washington, San Francisco ve Atlanta geliyor.