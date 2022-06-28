AjansHaber.com.tr Dünya Tren kazasında yaralananlar olduğu bildirildi

ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazasında yaralananlar olduğu bildirildi

ABD'nin Missouri eyaletinde Amtrak işletmesine ait bir trenin raydan çıktığı, 243 yolcudan yaralananların olduğu bildirildi.

Missouri Valisi Mike Parson, kazanın ardından Facebook'ta, "Bu öğleden sonra Chariton ilçesinde Amtrak treninin raydan çıktığını duyduğumuza üzüldük. Missouri Kamu Güvenliği Departmanı, Missouri Eyalet Kara Yolu Devriyesi askerleri ve diğer acil durum yönetim personeli müdahale ediyor." şeklinde bilgilendirmede bulundu.

Amtrak işletmesi tarafından ABD basınına yapılan yazılı açıklamada, "Missouri'de damperli kamyonla çarpışan Amtrak treninin birkaç vagonu raydan çıktı ve yolcuların yaralanmasına neden oldu." bilgisi verildi.

Kazada kaç kişinin yaralandığı henüz öğrenilemezken, çevre ilçelerden itfaiye araçlarının kazaya müdahale ettiği, yaralıların helikopterle Kansas City'deki hastaneye taşındığını bildirdi.

Eylül 2021'de başka bir Amtrak treni, Montana eyaleti kırsalında raydan çıkmış, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 44 kişi yaralanmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Rus komutan tehdit etti
İspanya'ya geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen öldü
İtalya Başbakanı Draghi: Putin kazanmamalı
Luhansk'ta Severodonetsk'i kontrol altına aldık
NATO, Ege Adalarında Türk tezlerini haklı bulmuş
Ukrayna'da askeri eğitim merkezlerini vurduk
Ulusal terör alarm seviyesi 5'e yükseltildi