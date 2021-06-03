ABD'nin İncirlik Üssü'ndeki nükleer bomba sayısını açıkladı

Hamburg Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikası Enstitüsü (ISFH) sitesinde yayınlanan yazıda, ABD'nin Avrupa'daki nükleer bomba sayısını paylaştı.

5 FARKLI ÜLKEDE TOPLAM 100 BOMBA

Rapora göre; Almanya'daki Büchel, Belçika'daki Kleine Brogel, Hollanda'daki Volkel, İtalya'daki Aviano ve Ghedi ile Türkiye'deki İncirlik hava üslerinde 20'şer adet olmak üzere toplamda 100 nükleer hava bombasının bulunduğu ifade edildi.

ALMANLAR BU BOMBALARI İSTEMİYOR

Almanya yönetiminin ülkede nükleer silah bulunduğuna dair bilgi ile ilgili yorum yapmayı reddettiği vurgulanırken, uzmanların Almanya topraklarında bulunan nükleer bomba sayısının 20 olarak değerlendirdiği belirtildi.

Almanya'daki muhalif partiler yıllardır ABD'ye ait nükleer silahın ülkeden çıkarılmasını talep ediyor.

Ayrıca yapılan anket çalışmaları da Almanların büyük kısmının Amerikan nükleer silahının ülkeden çıkarılmasına destek verdiğini gösteriyor.

KAYNAK: SPUTNİK