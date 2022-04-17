AjansHaber.com.tr Dünya İkinci silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki ikinci silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde dünkü silahlı saldırının ardından bugün meydana gelen başka bir silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı.

ABD basınında yer alan habere göre, Hampton County'de sabah saatlerinde bir kulüpte silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Eyalette dün de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana gelmiş ve 14 kişi yaralanmıştı.

Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde de sabah saatlerinde yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bir ev partisinde ateş açılması sonucu iki kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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