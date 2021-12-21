ABD'nin "felaket" yılı 2021
ABD, 2021'de iklim değişikliğinin de etkisiyle rekor sayıda doğal afetle karşı karşıya kaldı. ABD için 2021 "felaket" yılı olarak geçti.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre, ülkede 2021'de her biri milyar dolarları aşan hasara neden olan kuraklık, orman yangını, kasırga, fırtına ve sel gibi 20'ye yakın aşırı hava olayı ve doğal afet yaşandı.
ABD'de 2021, aşırı hava olaylarında 600'den fazla ölümle son 10 yılda "en fazla can kaybının yaşandığı yıl" olarak da kayıtlara geçti.
Ülkede yaşanan doğal afetlerin maliyeti ise bu yıl 100 milyar doları geçti. ABD'li bilim insanlarına göre, bu yıl hava olayları normalden daha farklı ve şiddetli bir seyir izledi.
Uzmanlar, aşırı sıcak hava dalgaları, şiddetli fırtınalar gibi aşırı hava olaylarını gezegenin ısınmasına bağlıyor ve dünyanın bundan sonra iklim değişikliği kaynaklı daha fazla felakete maruz kalacağı uyarısı yapıyor.