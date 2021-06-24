ABD'nin eski Özel Kuvvetler Komutanından Afganistan açıklaması: "Maalesef fişi çektik ve sonuç bu"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Thomas, Amerikan medyasının, işgal sırasında ABD ordusu ile çalışan Afgan tercümanların durumunu gündeme sıklıkla getirip Afganistan'ın genel durumuna kayıtsız kalmasına tepki gösterdi.

Thomas, paylaşımında "Tercümanların tahliyesi için yaygara koparmayı ileriyi görememek ve haksızlık olarak buluyorum. Peki ya ülkeleri için aktif olarak savaşan/ölen 350 bin Afgan güvenlik gücü mensubu ne olacak, orada daha da fazla acı çekecek milyonlarca Afgan kadını ne olacak? Maalesef fişi çektik ve sonuç bu." görüşünü dile getirdi.

ABD, 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile masaya oturmuş ve yapılan anlaşma kapsamında 1 Mayıs'ta tüm Amerikan askerlerinin ülkeden çekileceği konusunda mutabık kalmıştı.

Ancak ABD Başkanı Joe Biden, bu tarihte tamamen çekilmenin mümkün olamayacağını açıklamış ve 11 Eylül saldırılarının yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanması için ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) talimat vermişti.

CENTCOM salı günü yaptığı açıklamada, çekilmenin yüzde 50'den fazlasının tamamlandığını bildirmişti.

İşgal sırasında Amerikan ordusu ile çalışmış Afganların ABD'ye gelmeleri için Özel Vize Programı'na tabi tutulmaları tartışılıyor.

Bu sürecin gecikmesi durumunda söz konusu Afganların, Guam Adası'na tahliye edilmeleri de gündemde yer alıyor.