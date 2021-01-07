ABD'nin eski Başkanı George W. Bush olayları değerlendirdi

Seçim sonuçlarını kabullenmeyen ve daha önce yaptığı açıklamalarla da mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Donald Trump, dün ABD Kongresi’nin yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplandığı sırada bir miting düzenledi.

2020’nin son günlerinde yapılan seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve bizzat “Savaşmadan görevi bırakmayacağım” ifadesini kullanan Trump’ın isteği oldu.

Aylardır seçimlere hile ve fesat karıştığını söyleyen Trump’ı dinleyen destekçileri, Kongre binasını bastı.

BUSH ENDİŞELİ

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre'yi basması karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Bush, Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLİZ

"Laura ile birlikte, devletimizin kalbinde yaşanan bu kargaşayı dehşete düşmüş bir şekilde takip ediyoruz. Bu, çok rahatsız edici ve çok üzücü bir durum. Seçim sonuçlarına bu şekilde karşı çıkmak bizim demokratik cumhuriyetimizde değil, ancak muz cumhuriyetlerinde olur. Seçimden bu yana bazı siyasi liderlerin pervasız davranışları ve bugün kurumlarımıza, geleneklerimize ve kolluk kuvvetlerimize yönelik bu saygısızlık beni dehşete düşürdü. Kongre binasına yapılan bu şiddet dolu saldırı ve Kongre'nin anayasa çerçevesinde yaptığı toplantının kesintiye uğratılması, tutkuları yanlışlar ve sahte umutlarla ateşlenen kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir.

"İTİBARIMIZA ZARAR VERİR"

Bu başkaldırı, ulusumuza ve itibarına çok ciddi hasar verebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde hukukun üstünlüğünü savunmak her vatansever vatandaşın sorumluluğudur. Seçim sonuçlarından hayal kırıklığı duyanlara: Ülkemiz, bugünün siyasi gelişmelerinden çok daha önemlidir. Halk tarafından seçilen yetkililerin görevlerini yerine getirmelerine ve bizi barış ile güvenlik içerisinde temsil etmelerine izin verilmelidir."