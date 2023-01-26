ABD'nin büyüme verisi açıklandı

Piyasaların merakla beklediği kritik ABD büyüme verisi açıklandı.

ABD ekonomisi 2022 yılının 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 oranında büyüme kaydettiği açıklaması yapıldı. ABD ekonomisinin büyüme beklentisi yüzde 2,8 seviyesinde olduğu açıklanmıştı.

ABD büyüme verisiyle birlikte Fed'in faiz artırım hızı ve sürecine yönelik değişimler olması beklentileri de yükseldi. ABD'de açıklanan son iki enflasyon verisinin olumlu gelmesi faiz artırım hızı ve söylemlerde değişikliğe neden olması bekleniyor.

Tahvil faizi yükseldi

ABD'de GSYH verileri sonrası 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,505 seviyesine yükseldi.