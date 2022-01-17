ABD'nin balistik füze denizaltısı Guam Adası'nda

USS Nevada denizaltısı, cumartesi günü ABD'ye bağlı Guam Adası'ndaki donanma üssüne girdi.

Bu, 2016 yılından bu yana Guam'a yapılan ilk balistik füze denizaltısı ziyareti olarak kayıtlara geçti.

ABD ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Liman ziyareti, ABD ile bölgedeki müttefikleri arasındaki iş birliğini güçlendirerek ABD'nin kapasitesini, esnekliğini, hazırlığını ve Hint-Pasifik bölgesel güvenlik ve istikrarına olan bağlılığının devam ettiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Ohio sınıfı USS Nevada denizaltısı, 20 Trident balistik füze ve onlarca nükleer savaş başlığı taşıyor.

ABD donanmasında daha önce denizaltı kaptanı olarak çalışan Thomas Shugart, ülkesinin -kasıtlı olsun ya da olmasın- "100 küsur nükleer savaş başlığını kapınızın önüne park edebiliriz" mesajını verdiğini söyledi.