Sahibi Çinli olan TikTok uygulaması, ulusal güvenlik tehdidi teşkil etmekle suçlanırken, NBC'nin haberine göre CEO Shou Zi Chew perşembe günü ABD Kongresi'ne vereceği ifadede son kullanıcı verilerini açıklayacak.

TikTok, en son ABD’de 100 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı olduğunu açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, TikTok'un ana şirketi ByteDance'in medyaya sızıntılarını araştırırken, kullanıcı verilerini uygunsuz şekilde edindiğini itiraf etmesinin ardından, sosyal medya sitesinin kullanıcılarını yasadışı biçimde gözetleyip gözetlemediğini araştırıyor.

TikTok için açılan güvenlik tehdidi soruşturmasının ardından birçok ülkede platformun yasaklanmasına gidiliyor.

ABD'lilerin yarısı TikTok kullanıyor

Yaşanılanların ardından TikTok’un aylık aktif kullanıcı sayısında yüzde 50 oranında artış görüldü. Platform ABD'de 150 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu rakamlar ABD'lilerin neredeyse yarısının TikTok kullandığı anlamına geliyor.

TikTok en çok ziyaret edilen internet sitesi

Cloudflare'ın 2021'de yaptığı, TikTok'un popülaritesinin üçüncü tarafça yürütülen analizi, şirketin Google'ı geçerek dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi haline geldiğini göstermişti.