ABD'li yetkiliden korkutan uyarı: Her an nükleer deneme yapabilir

BBC'de yer alan habere göre, Sung'un uyarısı Pyongyang'ın 5 Haziran'da sekiz balistik füze denemesinden sonra geldi.

Sung, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Kuzey Koreli yetkililerin, taktik veya küçük boyutlu nükleer silahları da kullanmaya istekli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Temsilci Sung, bir sonraki nükleer denemenin "her an" olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca Sung, müttefiki Güney Kore ile Pyongyang'ın balistik füze denemelerine yanıt olarak bir gün sonra sekiz füze fırlatan ABD'nin, Kuzey Kore ile "ön koşulsuz" diplomatik ilişki kurmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Kuzey Kore, 6'ncı nükleer denemesini 3 Eylül 2017'de yapmıştı.