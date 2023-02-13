ABD'li yardımsever, Gölcük Depremi'nden 24 yıl sonra yine Türkiye'de!

Depremin şiddetiyle yıkılan ve 40 kişinin enkazda kaldığı bir apartmanda arama ve kurtarma köpeği "İvan" ile çalışan Tills, AA muhabirine, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye hayat kurtarmaya geldiğini, yaşamını yitirenler için çok üzgün olduğunu söyledi.