ABD'li yardımsever, Gölcük Depremi'nden 24 yıl sonra yine Türkiye'de!
1999'da Gölcük depreminin ardından hayat kurmak için Türkiye'ye gelen ABD'li Dean Tills, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerde de enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışıyor.
Adıyaman'a gelen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Afet Yardım Müdahale ekipleri, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütüyor.
1999 yılında Gölcük depreminde Türkiye'de arama ve kurtarma çalışmalarına katılan inşaat mühendisi Dean Tills, bu depremde de Türkiye'yi yalnız bırakmadı.
ABD'nin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen 160 kişilik ekipte yer alan tecrübeli arama ve kurtarma görevlisi Tills, Adıyaman'da enkaz altında kalanların kurtarılması için çaba gösteriyor.
Depremin şiddetiyle yıkılan ve 40 kişinin enkazda kaldığı bir apartmanda arama ve kurtarma köpeği "İvan" ile çalışan Tills, AA muhabirine, yıllar sonra yeniden Türkiye'ye hayat kurtarmaya geldiğini, yaşamını yitirenler için çok üzgün olduğunu söyledi.