Amerikalı Senatör'den F-16 tehdidi: ''Türkiye vefasız bir müttefik''

Amerikalı Demokrat Senatör Chris Van Hollen, başkent Washington'da Al Monitör'ün düzenlediği bir panelde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri ve Türkiye'ye satışı gündemde olan F-16'lar hakkında açıklamalarda bulundu.

Demokrat Partili Van Hollen, "Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya üyeliğini kabul etmemeleri durumunda Türkiye'ye F-16 satılmayacak" dedi.

NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip olan Türkiye için "vefasız bir müttefik" ifadelerini kullanan Van Hollen Senato'yu F-16 tedarikini engelleme çabalarını düşünmeye çağırdı.

"Farklı Yaptırımlar Düşünülmeli"

Van Hollen, Türkiye'nin olası İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğini engellemesi halinde ABD ve Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye yaptırım uygulanması gerektiğini öne sürdü.

Van Hollen ayrıca "Senato'da bu yönde bir fikir birliği olduğunu düşünüyorum. Başkan Joe Biden'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği onaylanmadan F-16 satışına izin vermesi olasılığını düşük görüyorum. Böyle bir yetkisi var ama bu ortamda böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum."