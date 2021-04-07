ABD'li Müslüman yardım kuruluşu Zekat Vakfı ramazanda 100 bin öğün yemek dağıtacak

ABD'deki en büyük Müslüman yardım kuruluşlarından Amerika Zekat Vakfının (ZF) ramazan ayında ülke içinde 100 bin öğün yemek dağıtmayı hedeflediği belirtildi.

Merkezi Chicago’da olan, ülke içinde ve uluslararası alanda insani yardım faaliyetlerinde bulunan Zekat Vakfından yapılan yazılı açıklamada, New York’tan California’ya ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine 100 bin öğün yemek ulaştırılacağı kaydedildi.

Kampanyanın, internet üzerinden yiyecek sipariş platformu hizmeti sağlayan DoorDash firmasıyla birlikte "İyilik yapmak için açlığı hissedin" sloganıyla yürütüleceği ifade edilen açıklamada, bu yıl daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 20 yıldır insani yardım faaliyetleri alanında hizmet veren Zekat Vakfının sadece geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında 2 milyon 280 bini ABD içinde olmak üzere 50 ülkede toplam 8 milyon 380 bin öğünden fazla yemek dağıttığı bilgisi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZF Pazarlama Direktörü Amna Mirza, "Gıda güvensizliği her yerde var. Bu salgın bize komşularımızın aç olduğunu, bazılarının yemek sıralarında 10 saat beklediğini gösterdi." dedi.