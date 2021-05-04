ABD'li Hazine Bakanı: "Faizlerin bir miktar yükselmesi gerekebilir"

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, devletin trilyonlarca dolar büyüklüğündeki yardım harcamalarının ABD ekonomisinde yarattığı hızlı toparlanmanın kontrol altında tutulması için faiz oranlarının bir miktar artırılmasının gerekebileceğini söyledi.

Th Atlantic tarafıdan hazırlanan seminer sırasında konuşan Yellen, "Ekonomimizin aşırı ısınmadığından emin olmak için faiz oranlarının bir miktar yükselmesi gerekebilir. Ek harcamalar ekonominin büyüklüğü dikkate alındığında göreceli olarak küçük de görünse, faiz oranlarında çok ılımlı bir artışa neden olabilir" dedi.

Yellen, "Ancak, bunlar ekonomimizin rekabetçi ve verimli olması için gereken yatırımlar" ifadelerini de kullandı.