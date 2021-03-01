ABD'li gazeteci sorunca gerçek ortaya çıktı: Askerleri kamyon kasalarında göndermişler
Ermenistan'da asker aileleri, çocuklarının kamyon kasalarında, 'inşaat malzemesi taşınıyor' yalanıyla Karabağ'a götürüldüğünü söyledi. Aileler, Savunma Bakanlığı önünde Erivan yönetimine tepki gösterdi.
Ermenistan'da asker aileleri, çocuklarının kamyon kasalarında, 'inşaat malzemesi taşınıyor' yalanıyla Karabağ'a götürüldüğünü söyledi. Aileler, Savunma Bakanlığı önünde Erivan yönetimine tepki gösterdi.
Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster, asker aileleri ile röportaj yaptı.
Röportaj, Ermenistan ordusunun kanunsuz bir şekilde bölgeye asker sevk ettiğini ortaya koydu.
Aileler, evlatlarının "inşaat malzemesi taşınıyor" yalanıyla bölgeye götürüldüğünü söyledi.
ERMENİSTAN BÖLGEDE İSTİKRARA DARBE VURUYOR
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da konuya dikkat çekti. Erivan yönetiminin bölgede sağlanmaya çalışılan istikrara darbe vurduğunu belirtti.
Ermenistan'a, askerlerini kanunsuz şekilde Azerbaycan topraklarına yerleştirmeye son vermesi çağrısı yapıldı.
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