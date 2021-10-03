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ABD’li eski askerden Ermeni çocuklara silahlı eğitim

Amerikan Washington Examiner dergisi, ABD'li eski bir askerin Ermenistan'da çocuklara gerilla eğitimi verdiğini yazdı. Habere göre Ermeni kökenli eski asker, Azerbaycan sınırına yakın yerde çocukları savaşa hazırlıyor.

"ABD'li eski asker Ermenistan'da çocuklara gerilla eğitimi veriyor."

İddia, Amerikan Washington Examiner dergisinde yayınlandı. Haberde, eğitimin Phoenix Cesaret Okulu adlı bir grup eski asker tarafından verildiği bilgisi yer aldı.

İşin başında ise Aram kod adlı ABD'li eski asker bulunuyor. Lübnan Ermenisi olan Aram'ın ABD hava kuvvetlerine bağlı özel kuvvetler subayı olarak 13 yıl görev yaptığı da açıklandı.

Paralı askerler Ermenistan'da

Eğitim verenler arasında Fransız, Rus ve Suriyeli askerler de bulunuyor.

Yazıda ayrıca, söz konusu eğitimlerle ABD'deki Blackwater ve Rus Wagner benzeri oluşumların Ermenistan'da da ortaya çıktığına dikkat çekiliyor.

Haberde, Aram'ın her yıl yerel halktan 2-3 bin kişiyi eğitmeyi amaçladıklarına dair ifadeleri yer alıyor.

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