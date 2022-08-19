ABD'li e-ticaret şirketi Wayfair, çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

Mobilya ve ev eşyaları satan ABD merkezli e-ticaret şirketi Wayfair, küresel çapta çalışan sayısında yüzde 5'lik azalmaya gideceğini duyurdu.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, işletme giderlerini azaltma ve yatırım önceliklerini yeniden düzenleme planlarıyla bağlantılı olarak yaklaşık 870 kişinin işine son verileceği kaydedildi.

Bildirimde, bu sayının şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine denk geldiği belirtildi.

- "Ekibimiz şu anda içinde bulunduğumuz ortam için çok büyük"

Wayfair Üst Yöneticisi (CEO) Niraj Shah da çalışanlara yönelik kaleme aldığı notta, personel sayısında azalmaya gitme yönünde zor bir karar aldıklarını ifade etti.

Kovid-19 salgını döneminde e-ticaret alışverişinin hızla benimsendiğini anımsatan Shah, bu yıl büyümenin bekledikleri gibi gerçekleşmediğini aktardı.

Shah, "Ekibimiz şu anda içinde bulunduğumuz ortam için çok büyük ve maalesef buna uyum sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu haberlerin ardından Wayfair'ın New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 19'a yakın değer kaybetti.