ABD'li dergiden 14 Mayıs itirafı: Batı, Erdoğan'ın gücünü hafife aldı

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranI 49.5 olurken, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise 45.07'de kaldı.

Türk toplumunun demokratik bir direnç göstererek sandığa gittiğini yazan Politico, seçimlerin ikinci tura kaldığını belirtti.

"Hiçbir adayın mutlak çoğunluğu elde edememesi, Türkiye'yi 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylamaya götürdü." açıklaması yapan ABD'li dergi, "Bu durumu, Vladimir Putin'in Rusya'sında, Xi Jinping'in Çin'inde veya Abdülfettah el-Sisi'nin Mısır'ında hayal etmek pek mümkün değil" şeklinde açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan galibiyet bekliyor

Erdoğan'ın 49.5 oranında oyu ile gücü bulundurduğunu yazan Politico, ikinci turda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açık bir galibiyet kazanacağını belirtti.

14 Mayıs sonuçlarının beklentilerden çok farklı olduğunu yazan dergi, Erdoğan'ın başarısının hafife alındığını, muhalefetin oy oranının beklentinin çok altında kaldığını yazdı.