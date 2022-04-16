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ABD’li CENTCOM komutanı terör örgütü elebaşı ile görüştü

ABD Merkez Kuvvetleri CENTCOM komutanları terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin elebaşı ile görüşmeye devam ediyor. CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla da önceki komutan McKenzie gibi terörist elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i ziyaret etti.

Suriye’de PKK’ya tırlar dolusu mühimmat veren ABD, terör örgütüyle ilişkisini sürdürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı komutanı Michael Erik Kurilla terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin’le görüştü.

Terör örgütü elebaşı bu görüşme haberini sosyal medya hesabından paylaştı.
Yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin fotoğraf yer aldı.

ABD konuya ilişkin açıklamadan kaçınmıştı

Nisan ayı başında emekliye ayrılan bir önceki CENTCOM komutanı Kenneth McKenzie de, terör örgütü elebaşı ile görüşmüş ABD konuyla ilişkin açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, terör örgütü listesinde yer alan PKK/YPG'ye DEAŞ'la mücadele bahanesiyle yıllardır destek verdiği, örgüte TIR'lar dolusu silah ve askeri ekipman sağladığı biliniyor.

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