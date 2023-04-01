ABD'li boksör, Putin'den sürpriz talepte bulundu!

ABD’li boksör Kevin Blue ‘Kingpin’ Johnson (43) dün Rusya’da yaptığı ve kazandığı maç sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.

ABD’li profesyonel ağırsıklet boksörü Kevin ‘Kingpin’ Johnson, dün akşam Rusya’nın başkenti Moskova’da Rus boksör Vyacheslav Datsik ile yaptığı ve kazandığı boks maçı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin’e ringden seslenerek Rus vatandaşlığına geçmek istediğini duyurdu.

Johnson maç bitiminde, “Hayat boyu sürecek bir değişiklik yapmaya gerçekten hazırım. Başkana seslenmek istiyorum, Saygın Vladimir Putin eğer izliyorsanız ve duyuyorsanız, ben Kevin Johnson, kariyerime buraya tam olarak yerleşerek devam etmek istiyorum. Onayınızla Rus pasaportu almak ve Rusya’nın evim olmasını istiyorum.” açıklamasında bulundu.