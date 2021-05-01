ABD'li askeri dergiden Biden'a çarpıcı uyarı

National Interest'de (NI) yayımlanan bir analizde, Türkiye-ABD ilişkisindeki krizler ve Washington'ın tutumu ele alındı.

ABD'nin agresif tutumunun kaynağı olarak, Washington'ın Türkiye'nin eylemlerini yönetememesi gösterildi. Makalede, "Biden'ın Türkiye'ye zarar vermek için geriye kalan tek kurşunu olan 'soykırım'ı tanınması da Türkiye'deki Amerikan karşıtı duyarlılığın artmasına hizmet edecek ve ABD'ye bundan başka hiçbir şey kazandırmayacaktır" denildi. Makalede, "Türkiye gibi müttefiklere karşı artık Amerikan gücünün sınırları olduğunu kabul etmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

YALANLARA DAYANDI!

1915 olaylarına 'soykırım' diyen ABD Başkanı Biden'ın 'hangi bilimsel kaynaklara' dayandığını sorusuna Beyaz Saray 'ABD diplomatik raporlarını' kaynak gösterdi, ayrıntı vermedi. O diplomatik raporlar yine ABD'li yetkili ve tarihçiler tarafından yalanlanmıştı.

TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI

Başkan Erdoğan'ın Biden'ın telefonda ilettiği 'soykırım' deme planına karşı tepkisine dair yeni bilgiler var. Erdoğan'ın Biden'a 'Yok hükmündeki bu adımınız bizim açımızdan size yönelik ciddi bir güven sorunu oluşturur.' dediği öğrenildi. İki liderin NATO Zirvesi'nde YPG, FETÖ ve F-35 dahil tüm konuları konuşacağı, Ankara'nın adımlarını buna göre atacağı belirtiliyor.

KARARIN PERDE ARKASI

Kremlin eski danışmanı Mikhail Delyagin ve Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fabio L. Grassi, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi. Delyagin, 'Biden, Türkiye'nin yürütmekte olduğu bağımsız siyasetten rahatsızlığını bu kararla belirtmiş oldu.' diye konuştu.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelediği açıklamanın, Türkiye'nin ABD mahkemeleri karşısındaki 'egemen dokunulmazlığını' etkileme amacı taşımadığını açıkladı.