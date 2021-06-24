ABD’li antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya’da kaldığı hapishanede ölü bulundu
ABD’li antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya’nın Barselona kentinde kaldığı hapishanede hücresinde asılı halde bulundu.ABD’li antivirüs...
ABD’li antivirüs yazılımcısı John McAfee, İspanya’nın Barselona kentinde kaldığı hapishanede hücresinde asılı halde bulundu.
ABD’li antivirüs yazılımcısı John McAfee, geçtiğimiz sene Ekim’de hakkındaki vergi kaçırma suçlaması ile İspanya’nın Barselona kentinde tutuklanmıştı. İspanyol mahkemesinin McAfee’nin ABD’ye iadesine karar vermesinden birkaç saat sonra 75 yaşındaki McAfee Brians 2 Cezaevi’ndeki hücresinde asılı halde bulundu.
Katalonya Adalet Bakanlığı, cezaevi sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen McAfee’nin hayatını kaybettiğin açıkladı.
McAfee’nin intihar ettiği üzerinde duruluyor.
Tartışmalı bir isim olan McAfee, ilk ticari antivirüs yazılımını piyasaya sürerek, multi-milyar dolarlık bir endüstrinin kıvılcımlanmasına yardımcı olmuştu.
İspanyol basını, Antivirüs Programı McAfee’nin kurucusu olan ve aynı zamanda kripto para piyasasının duayen isimlerinden John McAfee’nin hapishanede intihar ettiğini duyurdu.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 23, 2021
🔹McAfee’nin, kısa bir süre önce ABD’ye iade süreci onaylanmıştı. pic.twitter.com/tGQ75BsXyr
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