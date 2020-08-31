AjansHaber.com.tr Dünya "Türkiye ile diyalog kur"

AB'den Yunanistan'a çağrı

Avrupa Birliği Yunanistan'a diyalog çağrısı yaptı: Tansiyonu yükseltecek tek taraflı eylemler yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var.

Türkiye'nin dünyadan gelen baskı ve tehditlere rağmen tavizsiz duruşu sonuç veriyor. Her fırsatta Yunanistan'ı şımartmayı seçen Avrupa Birliği, bu kez Yunanistan'a diyalog çağrısı yaptı.

"TÜRKİYE İLE DİYALOĞA İHTİYAÇ VAR"

Yapılan çağrıda "Tansiyonu yükseltecek tek taraflı eylemler yerine Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç var." denildi.

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