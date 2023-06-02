AB'den vize sorunu açıklaması

AB ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almak son günlerde zorlaştı.



Ret alanların sayısının da fazla olduğu belirtiliyor.



Hürriyet gazetesine konuşan Avrupa Birliği Tükiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, vize konusunda yaşanan sorunu çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

''AB’nin vizeleri engellemek gibi bir politikası yok''

Landrut, "Bu yönde AB tarafından üretilen bir siyaset ya da alınmış karar da yok." ifadesini kullandı.

Landrut, 2022 yılı boyunca en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek "Türkiye'nin reddedilme oranı dünya ortalamasının altında." dedi.



Büyükelçi, 2021 yılına göre ret oranının 2022’de yüzde 15 oranında düştüğünü de belirtip, Türklere verilen uzun süreli ve çok girişli vizelerin dünya ortalamasının üstünde olduğunu söyledi.