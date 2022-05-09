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AB'den Ukrayna'ya "Robin Hood" usulü yardım planı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasının değerlendirilebileceğini bildirdi.

Uluslararası bir basın kuruluşuna röportaj veren Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın dondurulan döviz rezervlerinin Ukrayna'ya aktarılması gerektiğini belirtti.

Borrell, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasının yüzlerce milyar avroyu bulabileceğine işaret ederek, AB ülkelerinin Rusya'nın dondurulmuş döviz rezervlerine el konulmasını ve bunun Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılmasını değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Benzer bir uygulamayı ABD'nin, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından gerçekleştirdiğini hatırlatan Borrell, bunun Rusya Merkez Bankası rezervlerine de yapılabileceğini belirtti.

Borrell, döviz rezervlerinin Ukrayna'da kullanılmasının Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesinin bir yöntemi olabileceğine dikkati çekti.

Uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın ülke dışındaki yaklaşık 300 milyar dolarlık altın ve döviz rezervi dondurulmuş durumda.

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