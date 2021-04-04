AB'den Türkiye'ye önemli ziyaret!

Bölgesel temaslarını artırarak sahada ve masada gücünü ve etkisini gösteren Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile pozitif gündemle görüşmelerini sürdürüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel önümüzdeki salı günü Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Michel ve Leyen'i kabul edecek. Görüşme sonrası Ankara-Brüksel hattında Gümrük Birliği modernizasyonu, vize serbestisi, sığınmacılara mali yardım konularında somut adımlar atılması planlanırken, Doğu Akdeniz konusu da masaya yatırılacak önemli başlıklardan olacak. Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın AB'yle yakalanan pozitif atmosferin sürdürülebilir olması için geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ: Türk yetkililerin AB üyesi ülke yöneticileri ile yaptıkları görüşmeler sonrası Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu halinde hem birlik üyesi ülkelerin hem de Türkiye'nin kazançlı çıkacağı vurgulandı. Michel ve Leyen'in çantasında konuya ilişkin somut önerilerin olması bekleniyor.

SIĞINMACILAR: Mart ayında gerçekleştirilen AB liderler zirvesinde kapsamlı bir şekilde ele alınan başlıklardan olan Türkiye- AB arasında 2016'da imzalanan Göç Mutabakatı kapsamında ortak angajmanın güncellenmesi konusu masaya yatırılacak. Yeni mali yardım paketi için belirlenen miktarın 4,5 ila 5 milyar euro arasında olduğu ifade ediliyor.

VİZE SERBESTİSİ: Türk vatandaşlarının Schengen bölgesinde vizesiz seyahat konusunun gündeme gelerek geniş bir şekilde ele alınması bekleniyor. Vize serbestisi için eksik kalan kriterler noktasında önemli ilerleme kaydeden Türkiye, 72 kriterin 67'sini yerine getirdi.

DOĞU AKDENİZ KONFERANSI: Yunanistan'ın maksimalist iddialarıyla Doğu Akdeniz'de artan tansiyon, Ankara'nın diyalog yanlısı tutumu sayesinde düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları ve enerji kaynaklarının paylaşımı konusundaki ihtilafları müzakere etmek amacıyla gerçekleştirilmesini önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı önerisine sıcak bakıldığı kaydedilirken, görüşmede bu teklife yanıt verilmesi bekleniyor.