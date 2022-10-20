AB'den İran'a yeni yaptırım kararı
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği gerekçesiyle İran'a yaptırım kararı aldı.
Çekya'nın yürüttüğü AB dönem başkanlığından yapılan açıklamada, yaptırımların insansız hava uçaklarının Ukrayna'nın vurulmasında kullanıldığı için uygulanacağı belirtildi.
Yeni karar kapsamında İranlı 3 kişi ile 1 kuruluşa yaptırım getirilecek. Ayrıca daha önceki yaptırım listesine alınan İran'a ait 4 kuruluşa uygulanan yaptırımlar da uzatılacak.
AB'nin yaptırımları varlıkların dondurulması, seyahat yasağı ve finansman yasağını içeriyor. Yaptırımların bugün AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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