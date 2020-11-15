AB’den internet düzenlemesi: Sakıncalı içerikler 1 saatte kaldırılacak

Avrupa Komisyonu’nun ilk kez 2018 yılında önerdiği, aşırılıkçı fikirlerin ve terörün propagandasını önlemeyi amaçlayan yasal değişiklik AB'nin gündemindeydi. Bu kapsamda AB İçişleri Bakanları özel zirvede bir araya geldi.

Zirvede, sınır kontrolünden, göçmen kabul şartlarına, internette propagandaya dek bir dizi alanda yeni düzenleme kararı alındı.

Almanya, güvenlik birimlerinin mesajlaşma platformlarına erişim yetkisi aldı

Zirvede konuşan AB Dönem Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, internette terör propagandasını engelleyen bir düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Merkel, Almanya’da güvenlik birimlerinin mesajlaşma platformlarına erişim yetkisi aldığını vurguladı.

Youtube ve Facebook ile yakından çalışılacak

Özel zirvede, terör ve şiddeti teşvik eden paylaşımların hızla silinmesini hedefleyen "Dijital Hizmet Yasası"nın hazırlanması konusunda da uzlaşı sağlandı.

Yasa ile YouTube ve Facebook gibi internet devlerinin güvenlik birimleriyle yakından çalışılması, zararlı içeriğin en geç 1 saat içinde kaldırması amaçlanıyor.

Dijital Hizmet Yasası, birkaç hafta içinde hazırlanarak konsey ile parlamentonun onayına sunulacak.

AB'nin sanal dünyaya müdahalesine sıcak bakmayanlar da var. Bazı yorumcular bu düzenlemenin kişisel özgürlüklere zarar vereceğini düşünüyor. Yasadaki muğlak ifadeler nedeniyle "ırkçılık karşıtlığının" bile suç olarak sınıflandırılabileceğini vurguluyor.