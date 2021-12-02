AB’den dört bankaya kartel cezası

Avrupa Birliği (AB) rekabet kurumu, spot döviz işlemlerinde kartel oluşturdukları nedeniyle Birleşik Krallık merkezli üç banka Barclays, RBS, HSBC ile İsviçre merkezli Credit Suisse’e toplamda 344 milyon euro ceza verdi.

İsviçre merkezli diğer banka UBS, Avrupa Komisyonu’na karteli ihbar ettiği için 94 milyon euro para cezasına çarptırılmaktan kurtuldu.

AB rekabet kurumu, bankaların G10 ülkelerinin para birimleriyle yapılan spot döviz işlemlerinde kartel oluşturduklarını belirtti.