AB'den Bakan Kurum'a İklim Şurası tebriği

Bakan Kurum ile görüşen Büyükelçi Meyer-Landrut, doğal afetler şeklinde yansımaları da olan iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Türkiye tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan projeleri izlediklerine dikkat çekerek, İklim Şurası'nın başarıyla sürdüğünü gördüklerini, Şura sebebiyle Bakan Kurum'u tebrik ettiğini ifade etti.

Görüşmede, Türkiye ve Avrupa Birliği’nde iklim değişikliğiyle mücadele üzerine sürdürülen projelere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin Yeşil Dönüşüme ilişkin vizyonunun Şura sonrası Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileriyle paylaşılmasına karar verildi.

Bakan Kurum, ayrıca Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Kouame ile de görüştü.