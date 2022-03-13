ABD'den Yunanistan'a S-300 baskısı mı geliyor?

Ukrayna-Rusya savaşının devam ettiği bu günlerde Polonya'nın envanterindeki MİG-29'ların Ukrayna'ya verilmesi tartışılırken, dikkat çeken bir öneri de geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal'a konuşan askeri kaynaklardan geldi.

Yunanistan'ın S-300'leri Ukrayna yolcusu mu?

EHA Medya'nın haberine göre, askeri kaynaklar, NATO üyesi Yunanistan'ın envanterinde bulunan Rus yapımı hava savunma sistemi S-300'lerin, hava savunmasını güçlendirmek üzere Ukrayna'ya verilmesi fikrini paylaştı.

Söz konusu öneri, akıllara "ABD, S-300'lerini Ukrayna'ya vermesi için Yunanistan'a baskı yapacak mı?" sorusunu getirdi. Yunanistan'ın elinde, 4 batarya, 16 fırlatma rampası ve 80 füzeden oluşan S-300 hava savunma sistemi olduğu biliniyor.

NATO, Rus silahlarından arındırılıyor mu?

ABD'nin Polonya ve Yunanistan gibi NATO üyesi ülkelerdeki Rus yapımı silah ve savunma sistemlerini Ukrayna'ya konuşlandırmak istemesi, 'NATO, Rus silahlarından arındırılıyor mu?' sorularını akıllara getirdi.