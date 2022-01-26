ABD'den Ukrayna'ya yeni mühimmat

Fox News’in haberinde, ABD’nin askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yaptığı belirtilerek, “Teslim edilen yeni yardım partisi 300 Javelin tanksavar füzesinden oluşuyor” denildi.

Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkeye ‘savunma amaçlı modern teçhizat ve mühimmattan’ oluşan yeni bir Amerikan askeri yardım partisinin ulaştığını duyurmuştu.

Wall Street Journal, Washington yönetiminin Baltık ülkelerine, Ukrayna'ya ABD yapımı tanksavar ve hava savunma sistemlerini tedarik etme izni verdiğini belirtmişti.

Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları, Rusya'nın bu ülkeye saldırmak için hazırlık yaptığı iddialarının ortaya atılmasını izliyor. Batılı ülkeler, bu iddiaya dayanarak bölgedeki askeri varlığını giderek artırıyor.

Rusya yönetimi ise, Batı'nın iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor.