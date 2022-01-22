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ABD'den Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat yardımı

ABD, Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat yardımı gönderdi.

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, silahları taşıyan uçak Borispol Havalimanına ulaştı.

Açıklamada, "Ukrayna'nın ön cephedeki savunucuları için gönderdiğimiz bu yardım, ABD'nin Ukrayna'nın egemen meşru müdafaa hakkına olan güçlü bağlılığını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

"ABD, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için yardımları sağlamaya devam edecek"

ABD'nin 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla güvenlik yardımı sağladığı, 2014'ten itibaren bu alanda yapılan yardımların 2,7 milyar doları geçtiği bildirilen açıklamada, şunlara değinildi:

"ABD, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bu tür yardımları sağlamaya devam edecek, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü Rusya'nın saldırganlığına karşı savunmalarını destekleyecektir."

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