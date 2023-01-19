ABD'den Ukrayna'ya 125 milyon dolar yardım kararı

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna’da kamu hizmetleri yapılarına ve diğer sivil altyapılara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın enerji ve elektrik şebekeleri için 125 milyon dolarlık ek bir fon programlamak için Kongre ile birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bu finansmanın Ukrayna Ek Ödenekler Yasası kapsamında sağlanacağını belirten Blinken, "Bu ek 125 milyon dolarlık fon, Kiev ve çevresinde su şebekeleri ve ısıtma sistemlerinin bakımı için gerekli endüstriyel ekipmanı satın almak için kullanılacak." bilgisini paylaştı.

Blinken, Rusya’nın savaşta sistematik olarak enerji şebekelerini hedef alarak milyonlarca insanı elektriksiz, susuz ve ısısız bıraktığını kaydetti.

Rus ordusunun, soğuk kış aylarında Ukrayna'nın dayanıklılığını ve kararlılığını baltalamak için bu hedefleri seçtiği değerlendirmesinde bulunan Blinken, sivil altyapılara yönelik saldırıların Ukraynalıları daha da kararlı kıldığını vurguladı.