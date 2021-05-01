ABD'den Türkiye'ye yönelik skandal tasarı!

ABD’de bazı üst düzey Demokrat Senatörler, “Türkiye’de İnsan Haklarının Geliştirilmesi” isimli skandal bir tasarıyı Senato gündemine taşıdı.

Tasarı, Biden yönetiminin Türkiye insan haklarını ihlal eden kişilere yaptırım uygulamasını öneriyor.

Öte yandan “insan hakları konusunda iyileştirmeler yapmaması halinde” Türkiye Cumhuriyeti hükümetine de yaptırım, tasarı kapsamında.

19 sayfalık yasa tasarısında Türkiye, siyasi özgürlükleri kısıtlamakla suçlanıyor.

Tasarının bir diğer nokta ise ABD Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’deki siyasi tutukluların serbest kalması için mücadele veren sivil toplum örgütlerine destek vermesi.

Tasarıya göre, Türk hükümetinin insan hakları konusunda iyileştirmelere gitmemesi halinde yaptırım uygulanacak.

Bu kapsamda Hazine Bakanlığı, uluslararası finans kurumlarına Türkiye’ye yönelik kredilere ve desteklere izin vermemeleri bildirilecek.