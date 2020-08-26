ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

Jeffrey, Suriye'deki muhalif liderlerle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşmenin ardında akşam saatlerinde Ankara'ya geçecek olan Jeffrey burada kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Jeffrey'nin Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesi bekleniyor.

Cenevre’de Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve diğer yetkililerle biraraya gelerek Suriye’deki anayasa sürecini görüşen Jeffrey, Cuma gününe kadar da Türkiye’de kalacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ziyarete ilişkin açıklamasına göre Jeffrey, yarın ve Cuma günü Ankara’da üst düzey temaslarda bulunacak. Bu çerçevede Suriye’de siyasi çözüm ve IŞİD’le mücadele konularını masaya yatıracak.