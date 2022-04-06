ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne mektup gönderdi. Mektupta, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek" ifadelerine yer verildi.

Haber7'nin haberine göre, Türkiye'nin, ABD yönetiminden 40 adet F-16 almak istediği belirtiliyor. Ayrıca, mevcut uçaklar için de 80 adet modernizasyon seti talebi olduğu ifade ediliyor.

Süreç nasıl işliyor

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.