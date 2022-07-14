ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş karar!

ABD Temsilciler Meclisi, Pentagon'un 2023 savunma bütçesini içeren yasa tasarısına Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan bir ekleme yaptı.

Komite'de oylanarak tasarıya eklenen madde ile Türkiye’ye F-16 satışının koşulu olarak Yunan hava sahasına izinsiz girişlerde kullanılmayacağını taahhüt etmesi gerekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi sırasında Türkiye'ye F-16 satışına sıcak baktığını söylemişti. Komite'de alınan kararla Türkiye'ye yeni F-16 satışının daha da zorlaştığı belirtildi.

Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada 179’a karşı 244 oyla kabul edildi.