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ABD'den Türkiye'ye 158 kişilik arama kurtarma ekibi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerika'nın Türkiye’ye arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 79’ar kişiden oluşan 2 ekip göndereceğini açıkladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Amerika, 2 ekip halinde olmak üzere 79'ar kişilik arama kurtarma ekibinin gönderileceğini açıkladı. Kirby ayrıca, Savunma Bakanlığının (Pentagon) Türkiye ile ek yardımlar konusunda temas halinde olduğunu aktardı.

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