ABD'den Türkiye'ye 158 kişilik arama kurtarma ekibi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Amerika, 2 ekip halinde olmak üzere 79'ar kişilik arama kurtarma ekibinin gönderileceğini açıkladı. Kirby ayrıca, Savunma Bakanlığının (Pentagon) Türkiye ile ek yardımlar konusunda temas halinde olduğunu aktardı.