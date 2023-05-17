ABD'den Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevkiyatı ile ilgili yapılan tahıl anlaşmasının 2 ay süreyle uzatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi" dedi.

ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 'tahıl' teşekkürü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatıldığı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin desteğiyle 30 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Türkiye'nin desteğiyle Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel çaptaki gıda krizinin aşılması için oluşturulan tahıl koridorundan bugüne kadar 951 gemi ile 30 milyon 250 bin tondan fazla tahıl taşındı