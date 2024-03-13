ABD'den TikTok yasağına ilk onay!

ABD Temsilciler Meclisi’nde dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok’un geleceğine dair oylama yapıldı.

Oylamada, 65’e karşı 352 oyla Çinli ByteDance’ın sahibi olduğu TikTok’un ABD’de yasaklanmasına dair ilk onay verildi. Temsilciler Meclisi’nden geçen yasa tasarısı, ByteDance’ın TikTok'un ABD'de varlıklarını 6 ay içinde satmasını, satmadığı takdirde ise platformun ABD'de yasaklanmasını içeriyor.

ABD’de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok’a yönelik yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak. Konuya aşina bir kaynak, TikTok CEO'su Shou Zi Chew'in senatörlerle görüşmek üzere bugün Capitol Hill'i ziyaret edeceğini belirtti.

Çin'in herhangi bir satışı onaylayıp onaylamayacağı ya da ByteDance’ın TikTok'un ABD’deki varlıklarını altı ay içinde elden çıkarılıp çıkarmayacağı henüz bilinmiyor. TikTok, satılmadığı takdirde Apple, Google ve benzer firmaların uygulama mağazalarında yer alamayacak.