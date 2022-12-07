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ABD'den Tayvan'a askeri destek!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a toplam değeri 428 milyon dolar olan askeri satışa onay verdi

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a 2 ayrı askeri satışın onaylandığını açıkladı.

Konuyla ilgili Ajanstan, ABD Kongresine tebligat gönderildi.

Tebligatta, Tayvan'a 330 ve 98 milyon dolar değerinde "F-16" ve "C-130" uçak filosu ile silah sistemlerinin yedek parçaları dahil askeri satışa onay verildiği belirtildi.

Ajanstan yapılan açıklamada, muhtemel satışların, ABD'nin ekonomik, ulusal ve güvenlik çıkarları ile alıcının güvenilir savunma kapasitesini sürdürmeye yönelik girişimlerine de hizmet ettiği kaydedildi.

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