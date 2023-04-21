ABD'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna kararı

Ukrayna Savunma Temas Grubu, Almanya'daki Ramstein hava üssünde bir araya geldi.

"Ukrayna'ya 55 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağlandı"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 11. Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının açılış konuşmasında grubun Ukrayna'ya 55 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladığını söyleyerek, "Bir yıldan fazla bir süre sonra, Ukrayna güçlü bir şekilde ayakta duruyor" dedi.

Austin, gruptaki ülkelerin Ukrayna'ya mühimmat ve Leopard tankları da dahil olmak üzere sağladığı askeri teçhizattan da bahsederek, "Ukrayna'nın hava ve altyapısını korumak için hava savunma sistemleri de sağlandı. Buna ABD, Almanya ve Hollanda'dan gelen Patriot sistemleri de dahil. Ortak çabalarımız, Ukrayna için büyük bir fark oluşturdu. Bu temas grubu her zamankinden daha birleşmiş durumda. Birliğimizi hiçbir şeyin bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bütün NATO müttefikleri Ukrayna’nın NATO üyesi olacağı konusunda anlaştı"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Ukrayna ziyaretinin ardından Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısına katıldı. Stoltenberg, Ramstein Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün NATO müttefikleri Ukrayna'nın NATO üyesi olacağı konusunda anlaştılar, ancak şu anda asıl odak noktası elbette Ukrayna'nın galip gelmesinin nasıl sağlanacağı, savaş sona erdiğinde, tarihin tekerrür etmeyeceğinden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya, yeniden savaşmaya ve Avrupa'nın güvenliğini bozmaya devam edemeyeceğinden emin olmalıyız. Cephaneye, yedek parçalara, yakıta ihtiyacımız var, bakıma ihtiyacımız var, onarıma ihtiyacımız var, oradaki tüm sistemlerin olması gereken etkiyi vermesini sağlamak için desteğe ihtiyacımız var. Dün gece Kiev'den döndüm ve Başkan Zelenskiy ile görüştüm. NATO Müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna'ya sağladıkları güçlü desteği gerçekten takdir ettiğini ve memnuniyetle karşıladığını, ancak aynı zamanda Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğimize güvendiğini söyledi" şeklinde konuştu.