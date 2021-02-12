ABD'den 'Rusya, Ukrayna'nın doğusu ve Kırım'ı ilhakında geri adım atmazsa yaptırımlar sürecek' açıklaması

BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeleri görüştüğü toplantıda konuşan Hunter, Rusya'ya bölgedeki "saldırganlığına son vermesi" ve Kırım'ı ilhakından vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Rusya geri adım atmazsa ABD yaptırımlarının devam edeceğini belirten Hunter, Rusya'ya 100'den fazla Ukraynalı siyasi tutukluyu serbest bırakması, Kırım Tatarlarına ve işgal karşıtlarına yönelik sindirme politikalarına son vermesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.