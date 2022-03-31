ABD'den petrol fiyatlarını düşüren hamle

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişi dizginlemek isteyen Biden yönetiminden kritik bir karar geldi.

AP'den yer alan son dakika haberine göre Washington, stratejik petrol rezervlerinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil satmaya karar verdi. Gelişme sonrası petrol fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108-109 dolar civarında işlem görüyor.

PUTİN, KARARNAMEYİ İMZALADI: RUSYA'DAN RUBLE RESTİ!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus gazına rubleyle ödeme yapılmasına yönelik kararnameyi imzalayarak "Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus Gazı sözleşmeleri durdurulacak." dedi.

Putin, Gazprombank’ta Rus gazı ödemeleri için özel hesap açılmasını istedi. Rus lider yaptırımların devam edeceğini ve merkez bankasının diğer kuruluşların buna hazırlıklı olması gerektiğini söylerken Batı’nı bu yaptırımları önceden tasarladığını ve her zaman Rusya’ya yaptırım uygulamanın bir yolunu bulacağını da sözlerine ekledi.

Tüm bunların Rusya'nın gelişmesini engellemek amacıyla planlandığını söyleyen Rus lider ABD'nin küresel belirsizlikten nemalanarak kendi iç sorunlarını çözmeye çalıştığını ver bunun bedelini başkalarına ödettiğini iddia etti.

Vladimir Putin, Avrupa'nın doğal gazı ABD'den almaya zorlanmasının Avrupa için milyonlarca kişinin işsiz kalması anlamına geleceğini söyledi.

Rus lider ayrıca "Küresel olarak yaşanan gıda krizini, önce Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere birçok yöne doğru gerçekleşecek başka bir göç dalgası izleyecektir” iddiasında da bulundu.