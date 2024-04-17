ABD'den İran’a yeni yaptırım!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün yaptığı açıklamada, İran’a yeni yaptırımlar uygulanacağını belirterek, “Önümüzdeki günlerde ABD, İran'ın füze ve insansız hava aracı programının yanı sıra Devrim Muhafızları ve İran Savunma Bakanlığını da hedef alan yeni yaptırımlar uygulayacak" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “ABD önümüzdeki günlerde füze ve insansız hava aracı programı da dâhil olmak üzere İran Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Savunma Bakanlığı'na destek veren kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar uygulayacak. Bu yeni yaptırımlar ve diğer tedbirler, İran'ın askeri kapasitesini ve etkinliğini kontrol altına almak, azaltmak ve onun tüm sorunlu davranışlarıyla yüzleşmek için sürekli bir baskıyı sürdürecek. Şu ana kadar yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlara Hamas, Hizbullah, Husiler ve Kataib Hizbullah dahil. Baskı devam edecektir. İran hükümetini kötü niyetli ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinden sorumlu tutmak için dünya çapındaki müttefiklerimiz, ortaklarımız ve Kongre ile koordinasyon içinde harekete geçmeye devam etmekten çekinmeyeceğiz” dedi.

“Şu ana kadar 600’den fazla kişi ve kuruluşu hedef aldık”

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu’da yaşanan çatışmalara dikkat çekerek, İran’a yeni yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti. Yellen, Joe Biden Yönetimi’nde şu ana kadar İran kaynaklı 600 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandığını belirterek, “İran ve vekillerinin saldırısı, Hazine'nin İran'ın kötü niyetli faaliyetlerine karşı ekonomik araçlarımızı kullanmaya yönelik çalışmalarının önemini vurgulamaktadır. Yönetimin başlangıcından bu yana, İran'ın insansız hava araçları ve füze programları ile Hamas, Husiler, Hizbullah ve Iraklı milis gruplarının finansmanının hedef alınması da dahil olmak üzere, İran rejimi ve vekilleri tarafından terörizm ve terörün finansmanı ile bağlantılı 600'den fazla kişi ve kuruluşu hedef aldık” dedi.